حكار: “نستهدف استلام مركز تدريب مولودية الجزائر نهاية جويلية 2023”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار. عن أشغال انجاز مركز تدريب فريق مولودية الجزائر، وآجال المرتقبة لاستلامه.
وصرح حكار، للصفحة الرسمية لللمولودية: “أجرينا زيارة معاينة، رفقة رئيس المولودية حاج رجم. ومسؤول الشركة المكلفة بالأشغال، لمتابعة انجاز مشروع مركز تدريب المولودية”.
كما أضاف: “معالم هذا المشروع بدأت تتضح، سواء ما تعلق بالبناية، أو الملعبين، لكن لست راض بنسبة تقدم الأشغال، لذا منحنا أوامر للعمل بفرقتين، لضمان تقدم وتيرة الأشغال”.
وتابع توفيق حكار: “نسعى لتقليص مدة انجاز هذا المشروع، من أجل استلامه نهاية شهر جويلة 2023”.
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