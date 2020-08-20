حكار: ” نطمح للوصول بفريق المولودية إلى الإحتراف الحقيقي”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك “توفيق حكار” أن إنطلاق مشروع بناء مركز تدريب المولودية سيكون بعد ثلاثة أسابيع.

وتحدث توفيق حكار في تصريح صحفي على هامش توقيع إتفاقية إنجاز هذا المشروع مع شركة الهندسة والبناء GCB أين تحدث قائلا:

“نطمح إلى الوصول بفريق المولودية إلى الإحتراف الحقيقي، وفي هذا الإطار أمضينا اليوم على عقد إنجاز مشروع مركب التدريب. لقد اطلعنا على مجسم المشروع الذي سيقام على قطعة أرض ببلدية زرالدة، حيث ستنطلق الأشغال بعد ثلاثة أسابيع”.

“وشدّد المسؤول الأول بالمؤسسة النفطية الوطنية على سعيه “لتوحيد عائلة المولودية” و “المحافظة على القيم والثوابت” التي أُسّس عليها “عميد” الأندية الجزائرية”.