حكار: هذا سبب تنقل سفن غاز تابعة لسوناطراك إلى المغرب

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، أن هناك سفن غاز تابعة لسوناطراك تنقلت إلى المغرب مؤخرا.

وأضاف حكار في حوار لقناة الجزائر الدولية أمس الأحد، حول الأخبار التي تداولت مؤخرا بشأن تنقل سفن غاز تابعة لسوناطراك إلى المغرب في الأشهر الاخيرة. أن تلك السفن نقلت كميات صغيرة من غاز البروبان والبوتان في إطار عقود سابقة مع الزبائن المغربيين. مضيفا أن هذه العقود إنتهت بنهاية 2021. ولم يتم تجديدها إمتثالا للقرارات السيادية للجزائر المتخذة في هذا المجال.

وكشف حكار، أنه قد تم توجيه الكميات التي كانت بالأساس موجهة للسوق المغربي إلى أسواق متوسطية أخرى. مشيرا إلى أن خبرة سوناطراك في هذا المجال مكنتها من إيجاد أسواق جديدة في فترة وجيزة.

سوناطراك تعتزم استثمار حوالي 40 مليار دولار خلال 2022 إلى 2026

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، أن المجمع يعتزم استثمار حوالي 40 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2022 و 2026.

وأوضح حكار، أن الخطة الإستثمارية لمجمع سوناطراك في الفترة 2022 – 2026، تتضمن حوالي 40 مليار دولار. منها 8 مليار دولار في 2022. مشيرا إلى أن “الحصة الأكبر من هذه الإستثمارات ستوجه للإستكشاف والإنتاج للحفاظ على القدرات الإنتاجية الوطنية”.

كما أوضح ذات المسؤول، أن هذه الإستثمارات ستوجه كذلك لتمويل مشاريع التكرير. للإستجابة للطلب الوطني في هذا المجال. مضيفا أن سوناطراك تطمح لإنجاز أربعة مشاريع على الأقل في مجال البتروكيمياء. بالإضافة كذلك إلى أن مجمّع سوناطراك خصص أيضا في خطته الإستشرافية 500 مليون دولار كإستثمارات لحماية البيئة.

عودة سوناطراك لاستكمال مشاريعها في ليبيا قريبا

من جهته كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار عن عودة الشركة لاستكمال مشاريعها في ليبيا، لتطوير إستثماراتها في الحقول المكتشفة.

وأشار حكار في ذات السياق، أن شركة سوناطراك تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين و سلامة العاملين والمعدات. كما ستكون هناك زيارات قبل نهاية شهر فيفري للمفاوضات حول عودة سونطراك إلى ليبيا. مضيفا أنه تم القيام باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ولن تترك هذه الاستكشافات دون تطوير.