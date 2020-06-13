حكار.. هناك العديد من المشاريع البترولية والبيتروكيماوية بصدد الإنجاز وأخرى قيد الدراسة

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إنّ من بين المشاريع الأولوية في البيتروكيماوية، يوجد محطة التكرير بحاسي مسعود بطاقة 5 مليون طن سنويا الذي تم الإمضاء على اتفاق إنجازها في بداية السنة الجارية، مضيفا ان الدارسات التقنية هي حاليا بصدد الإنجاز، على ان يتم الشروع في الإنجاز الهيكلي مع بداية السنة المقبلة.

وتهدف هذه المحطة إلى تحقيق الاكتفاء بالجنوب.

كما سيتم حسب حكار، مستقبلا الإنطلاق في مشاريع أخرى مشابهة بتيارت و سكيكدة.

كما يحوز المجمع على مشاريع أخرى لتحويل المواد البترولية الى بلاستيك، حيث تم، امضاء مشروع مع شريك أجنبي (توتال) على مستوى ارزيو ويوجد كذلك مشروع ثاني على مستوى تركيا بالشراكة مع الاتراك في نفس الميدان.

و أشار المسؤول، الى وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة مثل مشروع ضخم لتحويل الغاز و النفط الى مواد بلاستيكية ذات قيمة مضافة على مستوى ولاية سكيكدة و هو الأن في مرحلة المشاورات مع شريك أجنبي بقيمية 6 مليار دولار، وكذا مشروع آخر للميتانول ومشتقات الميتانول و هو “مشروع ضخم بحوالي 6 مليار دولار هو قيد الدراسة و المشاورات مع شريك ثاني”.

كما ذكر مشروع ثالث تابع لوزارة الصناعة، لكن ستشارك فيه سوناطراك و هو مشروع استخراج الفوسفات وتحويليه بقيمية 6 مليار دولار و الذي “هو قيد الدراسة و سيتم قبل نهاية السنة الإمضاء مع شريك لمباشرة إنجازه”.

من جهة أخرى، ولدى تفقده لوحدتي إنتاج النفط و نقل الغاز بعين امناس، حث حكار المسؤولين على الرفع من نسبة الغاز المسترجع من 25 بالمائة الى 40 بالمائة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، مشددا كذلك على ضرورة التقليص من نفقات الاستثمار، خصوصا في تجديد الوحدات وباللجوء الى التقنيات الحديثة التي تسمح باستثمار أقل واستغلال أمثل للإمكانيات المتاحة.