حكار يؤكد.. المياه الباطنية لم تتأثر بالتسرب النفطي بالوادي

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، توفيق حكار ، أن “المعطيات الأولية تشير أنه ولحد الساعة لم يتم تسجيل اي تأثير على المياه الباطنية نتيجة تسرب النفط في منطقة لبعاج بولاية الوادي”.

وقال حكار، في تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش توقيع اتفقيات شراكة مع المؤسسات الوطنية، أن “سوناطراك ستسهر على سلامة الآبار”.

وأضاف حكار قائلا “لدينا فرق لحصر الآثار نعمل على متابعة التسربات على طول الواد بمسافة 30كم حتى شط ملغيغ”.

وفي ذات السياق قال مدير سوناطراك بخصوص حادث الواد انه “تم امس الاثنين صباحا في حدود الثامنة والنصف ضخ النفط من حوض الحمراء لسكيكدة وهذا قبل الموعد الذي تم تحديده لعودة العمل.واضاف ان الجهود اليوم منصبة لمعالجة آثار التسريبات”.