حكار يتفقد الخط الجديد لإنتاج وتعبئة زيوت المحركات بمصفاة أرزيو

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى مصفاة أرزيو، رفقة اطارات سامية للمؤسسة.

وحسب بيان للمجمع، عاين حكار، خلال الزيارة، عملية دخول خط جديد آلي لانتاج، تعبئة و توضيب زيوت المحركات في صفائح بلاستيكية بسعة 5 لتر.

وتبلغ طاقة تعبئة هذا الخط 1600 صفيحة في الساعة، وتهدف هذه الوحدة التي تصل طاقة إنتاجها إلى 50000 طن سنويا الى تنويع إنتاج زيوت المحركات في السوق الوطنية مع امكانية تصدير منتجاتها للخارج.

وذكر البيان، إن كل المواد المستعملة في الانتاج وتوضيب هذه الصفائح هي مصنعة محليا، بما في ذلك مادة PEHD المنتجة في مركب البيتروكمياء بسكيكدة CP2K وأنّ جميع زيوت المحركات المنتجة في مصفاة ارزيو مطابقة للمعايير الدولية API وتخضع لتحاليل دقيقة في مخبر المصفاة.

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