حكار يتفقد المنشآت الإنتاجية حاسي بركين وتين فوي تبتكروت

قام الرئيس المدير العام توفيق حكار بزيارة عمل وتفقد، إلى كل من منشآت حاسي بركين وتين فوي تبنكورت قصد الإطلاع على وتيرة العمليات الإنتاجية و معاينة ظروف التكفل بالعمال.

وحسب بيان “سونطراك”، فلقد كان حكار مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة للشركة وكذا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حمو طواهرية والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك.

وقادت الوجهة الأولى للزيارة الوفد إلى حاسي بركين أين تفقد الرئيس المدير العام منشآت مركز تخزين ونقل النفط(CSTH) التابع لنشاط النقل عبر الأنابيب، حيث اطّلع على عرض تقني لنشاط المركز و كذا الأرقام المسجلة للتدفقات و إمكانات التخزين للمركز .

ويقع مركز تخزين ونقل النفط (CSTH)لحاسي بركين على مسافة 320 كم من حاسي مسعود و يضم ستة خزانات بسعة تصميمية تقدر ب 247 الف متر مكعب، من مهامه الرئيسية تخزين النفط الخام المنتج في حقول حوض بركين ومن ثم ضخه الى المركز الوطني لنقل المحروقات السائلة بحوض الحمراء .

وتواصل برنامج الزيارة، مساء/ بتنقل الوفد إلى منطقة تين فوي تبنكورت أين زار الرئيس المدير العام المجمع الغازي الذي يتم استغلاله بالشراكة بين سوناطراك وتوتال إنرجي.

وسمحت الزيارة بمعاينة سير وتيرة تنفيذ خطة التطوير المعتمدة بالمجمع الغازي تين فوي تبنكورت و التي تهدف لحفر 35 بئر جديدة و مد اكثر من 150 كلم من شبكات التجميع وكذا تحديث المنشآت الصناعية و انظمة التحكم الحالية بغلاف مالي يقدر بـ 730 مليون دولار.

كما عاين مختلف الوحدات الصناعية الحالية وكذا قاعة المراقبة حيث تلقى شروحات مفصلة عن مستويات الإنتاج.

وتهدف هذه الخرجات الميدانية تهدف بشكل أساسي إلى متابعة تنفيذ الخطط التطويرية التي تراهن عليها سوناطراك للدفع بوتيرة الإنتاج إلى أعلى مستوياتها لتوفير النفط و الغاز الطبيعي للسوق المحلية و ضمان إمدادات مستقرة ومستدامة وموثوقة لشركاء سوناطراك.

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