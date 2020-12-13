حكار يتفقد المنشآت الصناعية في أدرار

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار والوفد المرافق له، بزيارة عمل وتفقد إلى بعض المنشآت الصناعية التابعة لولاية أدرار.

وحسب بيان للمجمع، زار حكار، منطقة السبع، أين تمت معاينة وحدة انتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المستخدم لتموين مدينة أدرار بغاز المدينة ومحطة الكهرباء.

كما عاين حكار، آبار انتاج البترول التي تمول مصفاة أدرار.

ليقوم بعدها الوفد بزيارة مصفاة أدرار أين إستمع إلى عرض مفصل حول المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقول النفط لمنطقة توات، والتي تهدف إلى ضمان تموين هذه المصفاة حتى سنة 2040.

وخصص العرض الثاني للوحدات المختلفة للمصفاة وكذا الخطة المعتمدة لمواصلة الانتاج خلال أزمة كوفيد 19.

تجدر الاشارة إلى إن هذه المصفاة أنشئت سنة 2007 وتقع بمنطقة سبع على بعد 50 كم من مدينة أدرار، وهي ذات طاقة انتاجية تقدر بحوالي 600 ألف طن سنويا.

هذا وأعرب حكار، بهذه المناسبة، عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف الطاقم البشري الشاب الذي ينحدر معظمه من الجنوب ومن أدرار خاصة، والذي زاول تعليمه في الجامعات الجزائرية.

مشيرا إلى إن العاملين استطاعوا رفع تحدي تسيير هذه المصفاة بكل جدارة واستحقاق.

وشدد حكار، على أهمية التكوين وتأهيل الطاقم البشري وعلى الدور الإستراتيجي الذي تلعبه هذه المصفاة في تغطية الطلب على المنتوجات النفطية لمنطقة الجنوب الكبير.