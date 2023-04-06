حكار يتفقد مديرية أنابيب الغاز أنريكو ماتيي في تبسة

واصل اليوم الرئيس المدير العام توفيق حكار زيارته التفقدية إلى مديرية أنابيب الغاز أنريكو ماتيي. التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب للمجمع والتي يتواجد مقرها بواد الصفصاف، ولاية تبسة.

كما رافق الرئيس المدير العام خلال زيارته إطارات مسيرة بالشركة وكذا الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط. والغاز والكيمياء والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك.

في حين، تشرف المديرية المعنية على إدارة ومراقبة بنية تحتية لشبكة نقل تضم 3 أنابيب غاز بقطر 48 بوصة. وقدرة نقل تفوق 32.7 مليار متر مكعب معياري سنويا قادمة من المركز الوطني لتوزيع الغاز لحاسي رمل على مسافة 548 كلم. والتي تمر عبر محطة الضغط “عين الناقة” بولاية بسكرة.

كما تعمل هذه المديرية على تنفيذ عمليات التسليم التجاري التعاقدي للغاز الطبيعي لعملاء سوناطراك. عبر نهائي الوصول لواد الصفصاف مرورا بالتراب التونسي إلى غاية إيطاليا.

و خلال هذه الزيارة وقف الوفد للاطلاع على نسبة تقدم المشاريع البنيوية لقاعدة الحياة لصالح العمال، وورشة صيانة و تصليح المعدات. وكذا شبكة مكافحة النيران، و التي أوكلت في إطار سياسة سوناطراك لترقية المحتوى المحلي إلى شركتها الفرعية للهندسة المدنية والبناء GCB.

كما تم تقديم عرض تفصيلي لمخطط تحديث المعدات الصناعية. حيث أسدى توفيق حكار تعليمات لمراعاة معايير الجودة و احترام الآجال المحددة.