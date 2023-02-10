حكار يتفقد مركبات تمييع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لأرزيو ‎

قام الرئيس المدير العام توفيق حكار، بزيارة عمل وتفقد للمنطقة الصناعية لأرزيو التابعة لنشاط الفصل والتمييع للوقوف على متابعة سير الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية.

وحسب بيان للمجمع، عاين حكار سير نشاط وحدة توزيع المياه للمنطقة الصناعية. وتلقى شروحات حول دور هذه الوحدة في تأمين وتوفير المياه للوحدات الإنتاجية والمشاريع التطويرية المتواجدة بالمنطقة الصناعية.

وكانت المحطة الثانية لزيارته بمركب تمييع الغاز الطبيعي GL1Z والذي دخل حيز الإنتاج عام 1977.

ومكنت هذه الزيارة الرئيس المدير العام والوفد المرافق له من الإطلاع على عرض مفصل لخطة إعادة التأهيل المبرمجة لمركبي تمييع الغاز الطبيعي GL1Z و GL2Z.

وكانت الفرصة للوفد المرافق من أجل الإطلاع على أهم أشغال إعادة التأهيل والتجديد المنجزة من طرف نشاط التمييع والفصل. والتي شهدت مساهمة فعالة لفروع سوناطراك المختصة في هذا المجال.

كما تلقى عرضا مفصلا حول استراتيجية الصيانة المتبناة من طرف نشاط التمييع والفصل. والتي أعطت نتائج قيمة من حيث ترشيد التكاليف و نسبة الإدماج الوطني.

وفي هذا السياق، قام الرئيس المدير العام بتكريم مجموعة من المهندسين الشباب المختصين في الصيانة. والذين نجحوا بانجاز أشغال صيانة جد دقيقة من معاينة، إصلاح وتركيب توربينات ومعدات خاصة على مستوى مركب تمييع الغاز GNL3Z بأرزيو.

وتعتبر برامج إعادة التأهيل والتجديد المسطرة على المدى المتوسط من أهم رهانات البرنامج التطويري لنشاط الفصل والتمييع لمجمع سوناطراك.