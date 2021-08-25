حكار يتفقد مشاريع حقول ايزاران وتينرهرت

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، بزيارة تفقدية لمتابعة انجاز المشاريع الهيكلية للشركة. واستهل حكار هذه الزيارة بمعاينة اشغال انجاز وتطوير حقول ايزاران التي عرفت تأخرا في تقدمها بنسبة اشغال تقدر بـ 65 بالمائة مقارنة بما هو مخطط له أي حوالي 94بالمائة.

وأوضح بيان للشركة، إن هذا المشروع ذو طاقة إنتاجية تصل إلى 10 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، و1800 طن في اليوم من المكثفات و1600 طن في اليوم من غاز البترول المميع.

وأسدى حكار، توجيهات لتدارك التأخر المسجل وبذل كل الجهود لاحترام الآجال الجديدة لوضع هذا المشروع حيز الانتاج خلال الثلاثي الأول لسنة 2023.

للتذكير فان التأخر المسجل، أدى بسوناطراك إلى اتخاذ قرار فسخ عقد الشراكة واللجوء إلى تمويله كليا من طرف المؤسسة واللجوء إلى المناولة الوطنية.

أما المحطة الثانية للزيارة، فكانت لمشروع تطوير حقول تينرهرت/اوهانت او ، حيث تابع الرئيس المدير العام عرضا مفصلا لتقدم الاشغال التي بلغت 88 بالمائة، مما يسمح بدخوله مرحلة الانتاج خلال نهاية الثلاثي الثاني لعام 2022 بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، 750 طن يوميا من المكثفات و450 طن يوميا من غاز البترول المميع.

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