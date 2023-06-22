حكار يتفقد مشاريع سوناطراك عبر هذه الولايات

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، منذ نهار أمس الثلاثاء، بزيارات ميدانية لعدة محطات بولايات سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب بيان للمجمع، فقد جاءت هذه الزيارات، قصد معاينة وتفقد مشاريع ومنشآت إنتاجية للمجمع، رفقة وفد من الإطارات المسيرة لسوناطراك.

وكانت المحطة الأولى، بولاية سكيكد، حيث عاين الرئيس المدير العام، سير مشروع توسعة ميناء سكيكدة النفطي. والذي تعول عليه سوناطراك للرفع من قدرات الشحن والتفريغ على مستوى ميناء سكيكدة.

واطلع الوفد على تقدم أشغال رصيف شحن الغاز الطبيعي المسال، التي قاربت نسبة الإنجاز به 94%. وكذا رصيف شحن المواد البترولية والمنشآت المكملة والمتعلقة بنظام الحماية والتدخل.

كما تفقد الرئيس المدير العام وتيرة سير مشروع بناء خزان للغاز المميع بسعة 150 ألف متر مكعب. من اجل رفع قدرات تخزين الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة الصناعية.

ونوه الرئيس المدير العام بضرورة احترام آجال تنفيذ هذا المشروع الهيكلي. الذي يندرج ضمن استراتيجية المجمع للرفع من قدراته التسويقية والوفاء بالتزاماته الدولية.

زيارة الرئيس المدير العام إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة قادته كذلك إلى مركب تمييع الغاز GL1K.

أين تلقى عرضا مفصلا عن سير عملية الصيانة الدورية المبرمجة للمركب. التي شارك فيها إطارات شابة من التقنيين والمهندسين الذين أسهموا في هذه العملية بجدية وبإمكانيات محلية.

كما تفقد حكار أمس الثلاثاء، مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالطارف، والتي تقدر سعتها الإنتاجية ب 300 الف متر مكعب يوميا.

واتشرف على إنجازه فروع شركة سوناطراك “الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية”(SARPI) و”المؤسسة الوطنية للقنوات” (ENAC).

حكار يزور مجمع اسمدال بعنابة

واليوم، تنقل الرئيس المدير العام والوفد المرافق له إلى ولاية عنابة أين قام بزيارة مجمع أسمدال. أحد فروع سوناطراك الناشط في مجال صناعة الأسمدة والمنتجات الفيتوصحية التي تساهم في خدمة الفلاحة.

وتفقد حكار، خلال هذه الزيارة وحدة التخزين والتوزيع التابعة لشركة أسفرطراد، إحدى فروع مجمع أسمدال. أين عاين عملية تحضير حملة البذر المقبلة.

واجتمع حكار، بمقر المديرية العامة لمجمع اسمدال بإطارات ومسيري الشركة وفروعها.

أين ألقى كلمة بالمناسبة سلط فيها الضوء على الدور الاستراتيجي لأسمدال في خلق القيم المضافة. والدفع بالتنمية الفلاحية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستراتيجية التي سينجزها المجمع خاصة مشروع الفوسفات المدمج.