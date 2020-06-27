حكار يتفقد ميناء المحروقات ببجاية

قام، اليوم السبت، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار بزيارة عمل وتفقد إلى بجاية.

وحسب ما أفاد به المجمع، في بيان له، فإن حكار كانت له وجهة للمنطقة الصناعية لنشاط النقل عبر الانابيب، اين تم تقديم عرض مفصل حول نشاط هذه المنشآت الصناعية الهامة.

كما إلتقى حكار خلال هذه الزيارة مع اطارات المديرية، اين كانت له الفرصة للحديث وتبادل وجهات النظر معهم.

بد ذلك اتجه حار رفقة الوفد المرافق له نحو ميناء المحروقات لبجاية، وزار قاعة المراقبة لمحطةالوصول OB1 و عوامة الشحن SPM التي تسمح بشحن ناقلات النفط ذات الحجم الكبير دون الدخول الى الميناء.

وكانت المديرية الجهوية للخدمات الاجتماعية، اخر محطة لهذه الزيارة، حيث اكد حكار وكذا الامين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، على اهمية الموارد البشرية ومكانتها الهامة في الرؤية الجديدة المعتمدة من طرف المديرية العامة.

وأشار مجمع سوناطراك أن الفرصة كانت ايضا لتقديم رسالة شكر وعرفان وتقدير لجميع اعوان الصحة لمديرية الخدمات الاجتماعية للمجهودات المبذولة في اطار الحفاظ على صحة العمال في هذه المرحلة الحرجة التي شهدت تفشي وباء فيروس كوفيد-19.