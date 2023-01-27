حكار يتفقد وتيرة إنجاز مشاريع غازية بتيميمون

قام الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك السيد توفيق حكار رفقة فريق من الإطارات المسيرة، يوم الخميس 26 جانفي، بالإطلاع على مدى تقدم وتيرة أشغال تطوير واستغلال حقول الغاز بالجنوب الغربي ناحية تيميمون.

وحسب بيان سونطراك، فإن الرئيس المدير العام والوفد المرافق له زار مشروع مركز معالجة الغاز CPF بحاسي تيجران، الذي يشارف إنجازه عتبة 99٪ و المبرمج دخول حيز الخدمة في الثلاثي الأول لهذه السنة بسعة معالجة تقدر ب 4 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم.

كما تلقى الرئيس المدير العام بقاعة المراقبة شروحات عن مختلف وحدات المركب و كذا العمليات المبرمجة لدخول مرحلة التجارب الأولية للتشغيل كما أشرف على عملية تشغيل ناجعة لإحدى مضخات المصنع.

للتذكير مركز معالجة الغاز حاسي تيجران يضم قاطرتي إنتاج كل واحدة منها بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2مليون متر مكعب في اليوم ويخضع مركز معالجة الغاز لأنظمة تسيير تستجيب لمعايير المحافظة على البيئة.

مركبات معالجة الغاز الثلاثة الجديدة حاسي تيجران، تينركوك وحاسي باحمو مسجلة ضمن مشاريع الشركة المبرمجة للرفع من قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيعي بسعة تقدر بحوالي 12 مليون متر مكعب في اليوم.

وقد اعتمدت الشركة في استراتيجية تطوير هذه الحقول على اشراك عدة شركات وطنية وهذا تجسيدا لخطة المجمع لترشيد النفقات و العمل على تشجيع المحتوى المحلي.

وكانت الزيارة مناسبة للوفد لمعاينة قاعدة الحياة الجديدة لحاسي تيجران التي اكتمل إنجازها ومدى جاهزيتها لإستقبال العمال، حيث جاب الرئيس المدير العام مختلف الهياكل الاجتماعية التي تتوفر عليها القاعدة و الوقوف عن اللمسات الأخيرة لدخولها الخدمة.