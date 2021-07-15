حكار يتفقد ورشات العمل المشرفة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لسوناطراك

قام الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكّار، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لورشات العمل المشرفة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتي تخص اطلاق نظام المعلومات المتكامل وتحديث أنظمة تسيير الموارد البشرية.

وجاءت هذه الزيارة، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الهيكلة التي اطلقتها سوناطراك لعصرنة تسيير عملياتها و إدارة مواردها و انجاز مشاريعها.

وحسب بيان للمجمع، شارك في هذه الورشات حوالي 250 اطار بالنسبة للمشروع الأول، و280 إطار بالنسبة للمشروع الثاني وهي نخبة من كفاءات مجمع سوناطراك.

واغتنم الرئيس المدير العام، هذه الفرصة لمعاينة تقدم الدراسات الهندسية للمشروع البتروكيمياوي لإنتاج البوليبروبيلان، الذي سيقام في المنطقة الصناعية لأرزيو حيث بلغت نسبة تقدم الدراسات 86 بالمائة.