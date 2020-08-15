حكار يدعو لتجديد الإحتياطات الوطنية من النفط والغاز للحفاظ على الأمن الطاقوي

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، والوفد المرافق له، بزيارة عمل وتفقد إلى مديرية الصيانة التابعة لنشاط النقل عبر الانابيب والمتواجدة بالأغواط.

وحسب بيان للشركة، فبعد تفقد المنشأة والسماع لعرض مفصل حول مهام ونشاط المديرية، تحدث حكار مع الاطارات حول مختلف اهتمامات العمال.

وكذا الارتقاء بهذه المنشأة لمستوى التطلعات والأهداف المنشودة، من أجل القيام بكل أنشطة الصيانة على مستوى وحدات المؤسسة.

وتوجه حكار بعد ذلك، إلى المنطقة الصناعية لحاسي رمل، أين قام الوفد بمعاينة تقدم الأشغال بمحطة معالجة وضغط الغاز “وسط”، والاستماع إلى عرض خاص حول هذا المشروع الاستراتيجي.

ويهدف هذا المشروع، إلى الرفع من نسبة استرجاع احتياطات حقل الغاز الطبيعي لحاسي رمل، بحجم اضافي يقدر بحوالي 400 مليار متر مكعب.

أين أكد توفيق حكار، أن الصيانة الدورية والكلية تلعب دورا هاما في جميع الأنشطة، وهذا حفاظًا على صحة العتاد وبالتالي على صيرورة النشاط الأمثل للمنشآت، والتقليل من تكاليف الصيانة خاصة ما تعلق منها بالعملة الصعبة.

كما شدد على أهمية العامل البشري في هذا النشاط، وحث على الاهتمام بالكفاءات وتحضيرها من خلال التكوين المتواصل.

وأورد حكار: “حفاظًا على الأمن الطاقوي للجزائر وعلى مداخيلها من العملة الصعبة، فإنه من واجبنا جميعا السهر على مضاعفة الجهود للزيادة في الانتاج، وكذا تجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز، وخاصة ترشيد النفقات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن المتسم بتراجع أسعار الطاقة على المستوى العالمي”.