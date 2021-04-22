حكار يزور مشاريع صناعية تابعة للمديرية الجهوية لحاسي مسعود وحوض الحمراء

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أمس، بزيارة عمل إلى عدة مشاريع صناعية تابعة للمديرية الجهوية لحاسي مسعود.

كما قام حكار رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمؤسسة بزيارة عمل وتفقد إلى عدة مشاريع صناعية تابعة للمديرية الجهوية لحوض الحمراء.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن المحطة الأولى كانت بالمركب الصناعي نايلي عبد الحليم، حيث عاين تقدم الاشغال بمحطة الضخ وحقن الغاز للمنطقة الشمالية.

كما تنقل حكار والوفد المرافق له إلى موقع مشروع إنجاز الوحدة الرابعة لإنتاج غاز البترول المميع والغازات المكثفة.

وكذا الإطلاع على سير المشروع الذي سيسمح مستقبلا بمعالجة الغازات المشبعة بالسوائل الأتية من الحقول المحيطة لحاسي مسعود.

الزيارة تواصلت بمعاينة ميدانية لمركب فصل وضغط الغاز لشمال حاسي مسعود الذي إنتهت أشغال إنجازه وهو في مرحلة تجارب دخول حيز الخدمة.

كما إطلع الرئيس المدير العام على سير المديرية الجهوية لحوض الحمراء التابعة لنشاط النقل عبر الانابيب.؟

وأشار توفيق حكار، إلى أهمية العنصر البشري لإنجاح استراتيجية المؤسسة.

كما أكد حكار على ضرورة الإعتناء وصيانة الوحدات الإنتاجية على مستوى أنشطة المؤسسة والإعتماد على ترشيد النفقات.

بالإضافة إلى التركيز على ضرورة خفض تكلفة الإنتاج داعيا كذلك إلى عصرنة أنماط التسيير لمواكبة تحديات سوق الطاقة العالمية.