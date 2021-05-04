حكار يستقبل الرئيس التنفيدي لمؤسسة النفط الوطنية الليبية

استقبل الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للمجمع، وفدا من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

وكان الوفد برئاسة مصطفى عبد الله صنع الله، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتم استعراض، خلال المقابلة، -حسب بيان الوزارة- العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك نشاطات الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية والتكوين.

بالإضافة إلى مسألة استئناف سوناطراك لمشاريعها في ليبيا.

وتعمل سوناطراك –يضيف البيان- في ليبيا على مستوى رقعتين بحوض غدامس من خلال فرعها SIPEX.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الليبية عن امتنانه لجودة الأشغال التي قامت بها سوناطراك بليبيا والتي كللت بمجموعة من الاستكشافات.

وأشاد الجانبان بجودة العلاقات بين الشركتين، داعين، إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما.