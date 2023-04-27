حكار يستقبل وزير النفط السوري

استقبل الرئيس المدير العام، توفيق حكار، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وزير النفط والثروة المعدنية للجمهورية العربية السورية فراس حسن قدور. في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر من 26 إلى 28 أفريل 2023.

كما كان الوزير السوري، مرفوقا بوفد مكون من إطارات من وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة الكهرباء السورية.

في حين، كان اللقاء فرصة لبحث الطرف السوري إمكانات التعاون الممكنة مع سوناطراك في قطاع المحروقات. خاصة في مجالات البحث. والاستكشاف عن النفط والغاز و تسويق المنتجات النفطية وتبادل الخبرات و التكوين.

كما قام الوفد السوري بزيارة مصفاة سيدي رزين بالجزائر العاصمة. أين تلقى شروحات مفصلة عن قدرات المصفاة الإنتاجية والتصديرية. التي تعتبر محلّ اهتمام الأشقاء في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.

هذه الزيارة تترجم الرغبة في وضع أسس تعاون متينة ودائمة مع سوناطراك. وتؤكد اهتمام الطرف السوري في إبرام اتفاقيات تعاون مستقبلا في مجال المحروقات.