“حكار” يستقبل وفد العميد ويحتوي الأزمة !!

إستقبل أمسية اليوم الإثنين الرئيس المدير العام لسوناطراك “توفيق حكار” وفد مولودية الجزائر بمقر المجمع بعد تحقيق الفريق لبداية رائعة.

الرجل الأول في سوناطراك قال على هامش هذا الاستقبال:”أنا سعيد في هذا اليوم المخصص لتكريم الفريق الذي حقق النتائج الإيجابية، أنا في وسطكم لتشجيع النادي على المواصلة وأشكركم على المجهودات المبذولة”.

وأضاف:”أكلموا في هذه المسيرة و نعول عليكم لتحقيق أحسن النتائج، نحن ورائكم في هذه السنة الإستثنائية، العميد ليس رمزا للعاصمة فقط بل رمزا للوطن”.

ومن شأن هاته الخرجة أن تحوي أزمة المستحقات الموجودة في فريق مولودية الجزائر منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.