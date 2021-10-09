حكار يشارك رفقة أردوغان في مراسم توقيع 3عقود لتطوير إنتاج البوليبروبيلان

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، اليوم السبت، في مراسم توقيع 3 عقود متعلقة بتطوير المشروع البتروكيمياوي لانتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية.

وحسب بيان شركة سونطراك، يتعلق العقد الأول بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المفصلة، المشتريات، الانجاز و بدأ التشغيل (EPCC).

فيما يرتبط العقد الثاني ي باشغال الصيانة الدورية للأجهزة و المعدات، في حين يتمحور ثالث العقود على خدمات بيع و تسويق الانتاج.

وحضر مراسم التوقيع هذه كل من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وزيري الصناعة والنقل التركيين والمدراء التنفيذيين لرونيسانس، شريك سوناطراك في هذا المشروع.

وأيضا ممثلي الأطراف المتعاقدة و ممثلين عن سفارة الجزائر بتركيا.

وجاء توقيع هذه العقود كتتويج لأكثر من سنتين من العمل والمفاوضات المتواصلةـ وهي محطة هامة في إطار البحث عن التمويل المالي الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي.

للتذكير، فإن سوناطراك تساهم بنسبة 34% في هذا المشروع و تضمن تموينه بالمادة الأولية البروبان في إطار عقد طويل المدى باعتماد اسعار السوق الدولية.