حكار يشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر المتوسطي للطاقة (OMC)
بقلم خالد زوبيري
شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ، في فعاليات المعرض و المؤتمر المتوسطي للطاقة (OMC).
و كانت للمدير العام مداخلة في ندوة المدراء التنفيذيين حول التحديات الوطنية لسوناطراك و آفاق الانتقال الطاقوي.
كما كانت له على هامش هذا المؤتمر العديد من اللقاءات مع وزير النفط الليبي محمد عون و كذا مع المدراء التنفيذيين لطوطال، شلوم بارجي، تيكنيمونت و بوناتي حيث تم التطرق إلى المشاريع المشتركة و كذا البحث عن فرص للشراكة من خلال نماذج أعمال مبتكرة و مربحة لجميع الأطراف.
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