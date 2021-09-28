حكار يشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر المتوسطي للطاقة (OMC)

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ، في فعاليات المعرض و المؤتمر المتوسطي للطاقة (OMC).

و كانت للمدير العام مداخلة في ندوة المدراء التنفيذيين حول التحديات الوطنية لسوناطراك و آفاق الانتقال الطاقوي.

كما كانت له على هامش هذا المؤتمر العديد من اللقاءات مع وزير النفط الليبي محمد عون و كذا مع المدراء التنفيذيين لطوطال، شلوم بارجي، تيكنيمونت و بوناتي حيث تم التطرق إلى المشاريع المشتركة و كذا البحث عن فرص للشراكة من خلال نماذج أعمال مبتكرة و مربحة لجميع الأطراف.