حكار يعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات الروسية لبحث سبل التعاون المشترك

عقد الرئيس المدير العام لسونطراك توفيق حكار، مجموعة من اللقاءات مع الشركات الروسية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”.

اين التقى هذا الأخير مع المديرة التنفيذية لتسويق الغاز للمجمع الغازي غازبروم و تناول هذا اللقاء أزمة الغاز العالمية و آفاق التنسيق المشترك للحد من آثار هذه الازمة و العمل على استقرار السوق،

كما عقد لقاءا آخر مع المدير التنفيذي لغازبروم الدولية لمتابعة المشروع المشترك التي يتم تطويره في الجزائر.

والتقى “حكار” مجموعة من مسؤولي الشركات الخدمية مثل ارك اويل (arkoil) التي تطور تكنولوجيات نظيفة تستخدم في الصناعة البترولية.

و كذا روس اطوم ( rosarom) التي طورت مفاعلات صغيرة و متوسطة لانتاج الطاقة لتزويد المناطق المعزولة التي لا تغطيها شبكات الكهرباء.

هذه ويشارك الرئيس المدير العام لسونطراك توفيق حكار، رفقة إطارات سامية من المجمع في فعاليات المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي” والذي ينعقد في الفترة من 13 الى 15 أكتوبر الجاري،

وافتتح هذه الفعاليات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمداخلة حول تطورات السوق الطاقوية بصفة عامة و سوق الغاز وأفاقها في المديين المتوسط و البعيد بصفة خاصة.

هذا ويناقش برنامج هذه الفعاليات بشكل اساسي مجموعة واسعة من القضايا الموضوعية للطاقة العالمية كمسائل الانتقال الطاقوي، حماية المناخ والتحول الرقمي في صناعة الطاقة.

ويعرف هذا المنتدى الدولى مشاركة رؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون أكثر من 200 شركة روسية وعالمية ومن المختصين بمجالات الطاقة.