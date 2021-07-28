حكار يقف على تصحيح أوراق مسابقة التوظيف لولايتي ورقلة وتقرت ويؤكد على الشفافية

زار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، رفقة إطارات سامية للمؤسسة، صبيحة اليوم الأربعاء، المعهد الجزائري للبترول.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن المعهد تجري به حاليا عملية تصحيح أوراق مسابقة التوظيف الخاصة بولايتي ورقلة وتقرت. التي أطلقتها المؤسسة شهر جويلية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأضاف البيان، أن الزيارة شكلت فرصة للإطلاع على عملية التصحيح والظروف التي تجري فيها بحضور ولأول مرة مراقبين من الولايتين. حيث أكد على احترام معايير النزاهة والشفّافية في مثل هذه المسابقات. التي جند لها أكثر من 150 اطار تابعين لمختلف نشاطات المؤسسة.

في نهاية هذه الزيارة التفقدية، شكر المدير العام جميع الفرق المجندة والمتحكمة في عملية التصحيح وهذا للسماح للناجحين في هذه المسابقة بالالتحاق الى أماكن عملهم في اقرب الآجال.