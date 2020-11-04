حكار يُعاين المحطة الجنوبية لزيادة ضغط الغاز بحاسي الرمل

قام توفيق حكّار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، بمعاينة مشروع المحطة الجنوبية لزيادة ضغط الغاز “boosting” بحاسي الرمل.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد قاربت الأشغال بهذه المحطة من الانتهاء، ودخولها حيز الخدمة.

وكانت هذه المناسبة فرصة للتنويه بالمجهودات الجبارة التي قام بها عمال المشروع من الشركة الأم و فروعها، لمواصلة انجاز المشروع خلال هذه الازمة الصحية التي اجبرت الشركة المقاولة إلى تخفيض تواجد خبرائها إلى الحد الأدنى.

وبعد الاستماع إلى عرض مفصل حول هذه المشروع الاستراتيجي من طرف بعلي محمد الصغير رضا، المدير الجهوي، ولوصيف يوسف، مدير المشروع، قام توفيق حكّار ومن غرفة التحكم والمجهزة بأحدث التجهيزات التقنية والرقمية، بتشغيل الوحدات الأربع المكونة لهذه المحطة.

تجدر الإشارة إلى ان هذا المشروع يتكون من ثلاث محطات، شمالية، وسطى وجنوبية.

وتحتوي كل منها على التوالي أربع وحدات، عشر وحدات وأربع وحدات لضغط الغاز، بسعة معالجة تقدر ب 43 مليون متر مكعب في اليوم م.م.م.ي للمحطة الشمالية، 110 م.م.م.ي للمحطة الوسطى و 37 م.م.م.ي للمحطة الجنوبية.

هذا وحسب ذات البيان، تعدت نسبة تقدم الأشغال في المحطتين الشمالية والوسطى، الـ99 بالمائة، وستدخلان حيز الخدمة في الفصل الأول من السنة القادمة.

مما يسمح بالمحافظة على مستوى الانتاج لهذا الحقل، لحوالي عشر سنوات.