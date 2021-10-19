حكار: الجزائر ستضمن تزويد اسبانيا بالغاز عبر أنبوب ”ميدغاز” بكل أريحية

ستضمن الجزائر تزويد إسبانيا بالغاز عبر انبوب ميدغاز بكل أريحية وقدرة انتاجنا من النفط تصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا

وصرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي الجزائر ملتزمة بتزويد عملائها التقليديين بالغاز. وهذا حسب الكميات المتعاقد عليها كماانه بإمكاننا تغطية أي طلب اضافي لشركائها وبكل أريحية.

وأضاف توفيق حكار أن الجزائر ملزمة بتزويد عملائها التقليديين مثل اسبانيا وايطاليا بإمدادات من الغاز الطبيعي. وأما بخصوص ابنوب ميدغاز رد حكار سنضمن عبر هذا وبكل أريحية امداد اسبانيا بكميات الغاز المتعاقد عليها. والمقدرة بـ10.5 مليار متر مكعب

وواصل حكار ان الجزائر لديها مصانع تمييع الغاز يمكنها ضمان طلب اضافي لنقل الغاز الى اسبانيا في ظرف يوم واحد فقط في حال ماطلبت كميات إضافية .