حكام الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى

عينت اللجنة المركزية للتحكيم ، أصحاب البذل السوداء المعنيين بإدارة لقاءات الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.
الحكام المعنيين بإدارة لقاءات الجولة الـ26
شباب بلوزداد – شبيبة القبائل (سعيدي – حاج سعيد – ميراوي- بوستة)
أولمبي المدية – مولودية وهران ( لطفي بوكواسة – ريموش – تازروت – بلكبير)
شباب قسنطينة – إتحاد العاصمة (بوزرار – رحمون – ياحي – رحمين )
إتحاد بلعباس – شبيبىة الساورة ( ميال – إيدير – سهواج)
وفاق سطيف – إتحاد البليدة (أوكيل – بوحسون – عراف – مغيزي)
إتحاد بسكرة – نادي بارادو (نسيب – مغلوت – بهلول – عوينة )
إتحاد الحراش – دفاع تاجنانت (بسيري – عوماري – سراج – علو )
مولودية الجزائر – نصر حسين داي (زواوي – عوينة – بويمة – لدرع )
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