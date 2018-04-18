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حكام الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى

الرياضة
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حكام الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى
بقلم يونس رزيق

عينت اللجنة المركزية للتحكيم ، أصحاب البذل السوداء المعنيين بإدارة لقاءات الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

الحكام المعنيين بإدارة لقاءات الجولة الـ26

شباب بلوزداد – شبيبة القبائل (سعيدي – حاج سعيد – ميراوي- بوستة)

أولمبي المدية – مولودية وهران ( لطفي بوكواسة – ريموش – تازروت – بلكبير)

شباب قسنطينة – إتحاد العاصمة (بوزرار – رحمون – ياحي – رحمين )

إتحاد بلعباس – شبيبىة الساورة ( ميال – إيدير – سهواج)

وفاق سطيف – إتحاد البليدة (أوكيل – بوحسون – عراف – مغيزي)

إتحاد بسكرة – نادي بارادو  (نسيب – مغلوت – بهلول – عوينة )

إتحاد الحراش – دفاع تاجنانت (بسيري – عوماري – سراج – علو )

مولودية الجزائر – نصر حسين داي (زواوي – عوينة – بويمة – لدرع )

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