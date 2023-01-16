حكام متهمون بالتلاعب بنتائج المباريات يشاركون في مونديال اليد

تشهد بطولة العالم لكرة اليد الجارية ببولندا والسويد، بمشاركة المنتخب الوطني رجال، تواجد حكام متهمين بالتلاعب بنتائج المباريات.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، عن مشاركة عدد من الحكام في هذا المونديال، متهمين بالتلاعب بنتائج المباريات.

كما أضاف ذات المصدر، تواجد ثمانية طواقم تحكيمية ضمن القائمة المتهمة بالتلاعب بنتائج مباريات دوري أبطال أوروبا.

ومن ضمن هذه الطواقم الثمانية، يتواجد الكرواتي ماتيا جوبيكا وبوريس ميلوسيفيتش، والثنائي المقدوني جيورجي ناتشيفسكي ونيكولوف، ضمن المشاركين في مونديال 2023.

وجاءت هذه التقارير حسب صحيفة “لوباريزيان”، استنادا لدراسة “Sportradar” السويسرية المعترف بها كشركة عالمية رائدة في اكتشاف التلاعب بنتائج المباريات.