حكام مصريين لإدارة مباريات البطولة قريباً

أكّد ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عصام عبد الفتاح، إنه سيتم تفعيل اتفاقية تبادل الحكام مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وصرح عبد الفتاح:”سيتم الإستعانة بحكام دوليين من تونس والجزائر، خلال المرحلة المقبلة، وسيتم إرسال حكام مصريين لإدارة مباريات في البلدين”.

كما أشاد بهذه الإتفاقية مشيرا إلى أن تبادل الخبرات بين الحكام سيكون له أثرًا كبيرًا في تطوير مستوى التحكيم بشمال إفريقيا.

يذكر أن حكام من تونس قد أداروا مباراتين من الدوري المصري، ضمن اتفاقية إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لتبادل الحكام.