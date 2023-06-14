قناة النهار حكاية نجاح: أساتذة شباب متميزون بطريقة تعليمهم بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جوان 2023 - 23:28 شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GrsrX اقرأ أيضا المدير العالم لإدارة السجون :"جاءت مرحلة تطوير السـ.ـجون في الجزائر " قناة النهار 14 جوان "بلماضي : "أنا متفاجئ بلعب المباراة المقبلة بملعب جابوما قناة النهار 11 جوان مترشح من شعبة تسيير وإقتصاد : موضوع الرياضيات خيبة أمل ولم يكن في متناول الجميع قناة النهار 12 جوان وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات البيام من متوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت قناة النهار 05 جوان السعيد شنقريحة يزور القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية قناة النهار 31 ماي مجتمع: رغم معانته من تريزوميا 21 .. زكرياء يحرم من مساعد في شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 06 جوان شوفو حكايتي: قصة بنت تكتشف بعد 17 سنة أن العائلة التي عاشت معها ليست عائلتها الحقيقية قناة النهار 28 ماي بشار: فلاحو منطقة الكعام يحولون أرض قاحلة إلى فلاحية منجة لمختلف الخضر والفواكه قناة النهار 27 ماي وهران: إنطلاق أول دفعة من الحجاج المتجهين للبقاع المقدسة قناة النهار 04 جوان "بلماضي يهنئ أشبال بن شيخة بعد الفوز بكأس الكاف""أنا سعيد لجمهور الإتحاد قناة النهار 11 جوان