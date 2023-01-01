قناة النهار حكاية نجاح : خيركم من تعلم العلم و علمه..ترقبوها بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2023 - 15:18 شارك غرِّد أرسل 12 0 حكاية نجاح : خيركم من تعلم العلم و علمه..ترقبوها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7og3P اقرأ أيضا "عبد القادر السيكتور يتمنّى عام سعيد للشعب الجزائري .." نموت على قناة النهار قناة النهار 01 جانفي صريح جدا: غرداية تنتعش في الموسم الدولي للسياحة الصحراوية قناة النهار 13 ديسمبر شاهد.. تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش والسبب وصف "راكي تتعلمي" قناة النهار 22 ديسمبر قدوم إضطراب جوي على هذه المناطق قناة النهار 29 ديسمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر الرئيس تبون.. الجزائر تستعيد مكانها الدبلوماسي وترسم معالم الجزائر الجديدة قناة النهار 12 ديسمبر درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 24 ديسمبر رئيس الجمهورية : هذه الدول يجب بناء فيها مستودعات بيع وطلب للمنتوجات الجزائرية قناة النهار 14 ديسمبر نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية قناة النهار 12 ديسمبر عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022 قناة النهار 29 ديسمبر