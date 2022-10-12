قناة النهار حكاية نجاح: رغم الألم والمعانة اليومية.. فتاتان تتحديان المرض وتصنعان قصة ملهمة بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أكتوبر 2022 - 23:53 شارك غرِّد أرسل 7 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/U2MJx اقرأ أيضا وزير التربية : هنالك إتفاقيات مع الشرطة و الدرك لتأمين محيط المدارس قناة النهار 22 سبتمبر سهرة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف قناة النهار 07 أكتوبر حكاية نجاح: نوابغ ومخترعون جزائريون يروون قصص نجاحهم وكيف كانت البداية من الصفر قناة النهار 05 أكتوبر صريح جدا: آراء الجزائريين حول رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد بداية من 2023 .. قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور .. "مافيا العقار" في تاجنانت ولاية ميلة قناة النهار 09 أكتوبر شوفو حكايتي: قضية عمرها 50 سنة.. أب يرفض أطفاله بدون رحمة قناة النهار 02 أكتوبر عين الدفلى: شاهد..كيف استقبل التلاميذ معلميهم اليوم بثانوية بلدية بطحية 😍 قناة النهار 05 أكتوبر مريم: مانحملش المخدر.. كنت نحس بكلش أثناء العملية القيصرية قناة النهار 12 أكتوبر اسيا: ماقريتش بسبب المرض تاعي كنت نتكسر اكثر من ثلاث مرات في اليوم قناة النهار 13 أكتوبر برمجة رحلات مباشرة للعمرة من مطار قمار بالوادي إلى مكة المكرمة قناة النهار 04 أكتوبر