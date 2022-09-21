قناة النهار حكاية نجاح: سامية من فقيرة إلى صاحبة مشروع كبير.. والبداية بـ110 دج فقط بقلم النهار أونلاين نشر في 21 سبتمبر 2022 - 21:25 شارك غرِّد أرسل 56 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kEQUI اقرأ أيضا الشيخ النوي: رسالة للسلطات ووزير العمل من مواطنين جامعيين مكفوفين.. خدموهم عندهم أولوية قناة النهار 20 سبتمبر الأسواق المناسباتية في الجزائر.. فرصة لكسر ارتفاع الأسعار قناة النهار 05 سبتمبر في عمليات مداهمة مشتركة بمدينة الجديدة بوعينان حجز أسلحة بيضاء وتمشيط شوارع المدينة قناة النهار 19 سبتمبر فاسألوا: إن الحسنات يذهبن السيئات قناة النهار 02 سبتمبر صريح جدا: البيض.. أولياء يشتكون من إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية قناة النهار 09 سبتمبر حمولة زائدة وإطارات ملساء .. مركبات الوزن الثقيل خارج القانون قناة النهار 11 سبتمبر المسعف نعيم: مشيت من 10 إلى 14 كم باش نلحق لضـ.حية.. كي المسعف يلحق في الوقت يكون كاين أمل قناة النهار 14 سبتمبر Toutes options: أسعار السيارات المستعملة من سوق بوقرة ولاية البليدة قناة النهار 10 سبتمبر زوجوني: عرس "رزيقة وياسين" من ولاية سكيكدة.. الجزء الثاني قناة النهار 09 سبتمبر الشيخ النوي: مياه قذرة في وسط مدينة الشلف وسكنات أصبحت وكر للأوساخ والجريمة.. والسلطات لا خبر قناة النهار 01 سبتمبر