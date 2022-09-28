قناة النهار حكاية نجاح: شاهد.. أمير نابغة وموهبة في الحساب الذهني “السروبان” بقلم النهار أونلاين نشر في 28 سبتمبر 2022 - 21:49 شارك غرِّد أرسل 78 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/y9pMA اقرأ أيضا سامية شرير: رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام غيرت حياتي 180 درجة قناة النهار 21 سبتمبر نعيم: بسبب عدم إحترام السائقين لأولوية مركبات الإسعاف فقدت إنسان عزيز عليا قناة النهار 14 سبتمبر فلسطين : الدعم الجزائري..توزيع كفالات مالية على مئات الأيتام بغزة قناة النهار 25 سبتمبر صريح جدا: ما مدى تأثير المشاهير وإعلاناتهم على القرارات الشرائية للجزائريين ..؟ قناة النهار 23 سبتمبر الرئيس تبون يصل قصر الأمم للإشراف على إفتتاح لقاء حكومة- ولاة قناة النهار 24 سبتمبر شوفو حكايتي: شجار ينتهي بجريمة قتـ.ل والأم تكشف حقائق صادمة وكيف ضحت بإبنها لينجوا أخيها من السجن قناة النهار 25 سبتمبر تيارت : إنتعاش عملية بيع و شراء الخيول العربية والبربربة بالمناسبات التقليدية قناة النهار 24 سبتمبر الوزير الأول يلقي النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قاعة ويستمنسترلندن قناة النهار 18 سبتمبر "وزير التربية :" حملة تنظيف لكل المؤسسات التعليمية قبل الدخول المدرسي قناة النهار 08 سبتمبر "صانعة المحتوى نهلة :" ممكن نزيد أغنية جديدة قناة النهار 13 سبتمبر