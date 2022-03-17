قناة النهار حكاية نجاح: قراءة العقل والتنويم المغناطيسي وألعاب الخفة.. مواهب وتحديات بقلم النهار أونلاين نشر في 17 مارس 2022 - 22:48 شارك غرِّد أرسل 62 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/v3dvQ اقرأ أيضا الحماية المدنية بالأغواط تدعو المواطنين عدم التنقل إلا للضرورة لكثرة الزوابع الرملية قناة النهار 15 مارس أحوال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج بداية الأسبوع المقبل .. التفاصيل قناة النهار 02 مارس أخت زوجتي تتدخل في حياتنا تريد فرض نمطها المعيشي علينا..كيفاش ندير معاها؟ قناة النهار 03 مارس نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة قناة النهار 12 مارس مشاهد جميلة لتساقط الثلوج في عدد من الولايات قناة النهار 28 فيفري الصحفيون الفلسطينيون يشيدون بالنهار في الذكرى العاشرة لتأسيس القناة قناة النهار 08 مارس عمي محمد .. متقاعد يزاول حرفة تصليح آلات الطبخ قناة النهار 26 فيفري سبقاق : الجزائر ستكون جاهزة لإستضافة "كان 2025" في حالة سحبه من غينيا قناة النهار 28 فيفري صريح جدا: إختيار الزوجان الملابس لبعضهما..أنا ما نقبل تخيرلي نعرف واش يخرج عليا قناة النهار 27 فيفري رياح قوية وأمواج عالية تصل المترين في هذه السواحل أخبار الجزائر 09 مارس