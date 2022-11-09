قناة النهار حكاية نجاح: مغتربون في الجزائر يصنعون الحدث والتميز وتحدي للصعاب بقلم قناة النهار نشر في 09 نوفمبر 2022 - 21:49 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 47 0 حكاية نجاح: مغتربون في الجزائر يصنعون الحدث والتميز وتحدي للصعاب <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/XHsZeUP4VGQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe> رابط دائم : https://nhar.tv/NirMc اقرأ أيضا وصول وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للجزائر قناة النهار 01 نوفمبر صريح جدا: هذا هو أول شيء يفعله الجزائري حين يستلم راتبه الشهري ..؟ قناة النهار 08 نوفمبر شوفو حكايتي / صادم جدّا 😱😱رجل يُكبّل زوجته بالسلاسل لمدّة 20 يوم.. ترقبّوها قناة النهار 03 نوفمبر بلاك ما علابالكش .. المليون ونصف المليون شهيد عدد غير صحيح قناة النهار 30 أكتوبر مجتمع: لتفادي خطر الإنفجار أو الإختناق بأجهزة التدفئة .. هذه هي الخطوات قناة النهار 06 نوفمبر "صحفي فلسـ.ـطيني :" إحتضان الجزائر للقمة العربية تُريح الشعب الفلـ.ـسطيني قناة النهار 01 نوفمبر كـ ـارثة .. إصـ ـابة 45 تلميذا بأعراض تسمم عقب تناولهم الياغورت بالمطعم المدرسي في تبسة قناة النهار 20 أكتوبر شاهد..أكثر من نصف قنطار من الكيف عثر عليها أعوان الجمارك داخل خزان وقود سيارة بعين الدفلى قناة النهار 31 أكتوبر يحيى طبيش: قادر نتزوج بـ ألف مليون طفلة لكن أنا ماشي أناني قناة النهار 27 أكتوبر تعرفوا على تاريخ القضية الفلسطينية والحملات الصلـ.يبية على القدس مع مصطفى قرندي قناة النهار 29 أكتوبر