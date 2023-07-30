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قناة النهار

حكاية نجاح : من تعلم لغة قوم أمن شرهم..ترقبوها

بقلم قناة النهار
حكاية نجاح : من تعلم لغة قوم أمن شرهم..ترقبوها
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حكاية نجاح : من تعلم لغة قوم أمن شرهم..ترقبوها

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