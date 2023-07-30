قناة النهار حكاية نجاح : من تعلم لغة قوم أمن شرهم..ترقبوها بقلم قناة النهار نشر في 30 جويلية 2023 - 16:51 شارك غرِّد أرسل 50 0 حكاية نجاح : من تعلم لغة قوم أمن شرهم..ترقبوها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JXR02 اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من التسممات الغذائية في الصيف .. قناة النهار 10 جويلية طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية عين الدفلى / رغم توفر المياه بالمنقب.. سكان القرنين يشتكون غياب التزويد بالماء الشروب قناة النهار 11 جويلية صريح جدا :هذه هي الهدايا التي يأخدها الجزائريون إلى الأعراس قناة النهار 23 جويلية شاهد..كيف تم الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات في وهران قناة النهار 17 جويلية والد الطفلة مريم المختفية منذ 9 أيام.." قلوبنا تحرقت على بنتنا و لي داها يرجعهالي و راني مسامحه" قناة النهار 12 جويلية عدالة: سنة قضائية مثقلة بالإصلاحات .. ترسانة لتحسين أداء العدالة قناة النهار 22 جويلية وزير الداخلية يكشف حصيلة الحرائق ويعد المتضررين بتعويض الخسائر المادية قناة النهار 25 جويلية الرئيس تبون ونظيره التركي يترأسان محادثات موسعة بين البلدين بقصر السلاطين في إسطنبول قناة النهار 22 جويلية الجلفة: إنتشار العقارب و غياب الكهرباء يزيد من مخاوف سكان "عين لعزايجي" قناة النهار 10 جويلية