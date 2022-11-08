حكمة إناء

كان عند إمرأة صينية مسنة. إناءين كبيرين تنقل بهما الماء، وتحملهما مربوطين بعمود خشبي على كتفيها. حيث كان أحد الإناءين به شرخ أما الإناء الآخر سليم .مثلما لا ينقص من الماء الذي بداخله شيء. وفي كل مرة كان الإناء المشروخ يصل إلى نهاية المطاف من النهر إلى المنزل. وبه نصف كمية الماء فقط ولمدة سنتين كاملتين كان هذا يحدث مع السيدة الصينية،

حكمة إناء

حيث كانت تصل منزلها بإناء واحد مملوء وآخر به نصفه. وبالطبع كان الإناء السليم مزهواً بعمله الكامل، والإناء المشروخ محتقراً لنفسه. ذلك لعدم قدرته وعجزه عن إتمام ما هو متوقع منه . حيث في يوم من الأيام وبعد سنتين من المرارة والإحساس بالفشل. تكلم الإناء المشروخ مع السيدة الصينية: أنا خجل جداَ من نفسي لأني عاجز ولدي شرخ يسرّب الماء على الطريق للمنزل. فابتسمت المرأة الصينية وقالت: ألم تلاحظ الزهور التي على جانب الطريق من ناحيتك كما ليست على الجانب الآخر؟

حكمة إناء

أنا أعلم تماماً عن الماء الذي يُفقد منك. ولهذا الغرض غرست البذور على طول الطريق من جهتك. حتى ترويها في طريق عودتك للمنزل، حيث لمدة سنتين متواصلتين قطفت من هذه الزهور الجميلة. ذلك لأزين بها منزلي، ما لم تكن أنت بما أنت فيه، ما كان لي أن أجد هذا الجمال يزين منزلي . عندما يهدي لك القدر ليمونة حامضة اجعل منها عصير ليمون لذيذ حيث العبرة، أنّ الناس يخسرون معظم الفرص. ذلك لأنها تأتيهم في صورة مشكلات.