قصة إناءين

كان عند إمرأة صينية مسنة إناءين كبيرين تنقل بهما الماء، وتحملهما مربوطين بعمود خشبي على كتفيها. وكان أحد الإناءين به شرخ والآخر سليم .

وفي كلّ مرة كان الإناء المشروخ يصل إلى نهاية المطاف من النهر إلى المنزل وبه نصف كمية الماء فقط ولمدة سنتين وذلك كان هذا يحدث مع السيدة الصينية، حيث كانت تصل منزلها بإناء واحد مملوء وآخر به نصفه . لأن كان الإناء السليم مزهواً بعمله الكامل، والإناء المشروخ محتقراً لنفسه .

وفي يوم من الأيام وبعد سنتين من المرارة والإحساس بالفشل تكلم الإناء المشروخ مع السيدة الصينية: أنا خجل جداَ من نفسي لأني عاجز ولدي شرخ يسرّب الماء على الطريق للمنزل. فابتسمت المرأة الصينية وقالت: ألم تلاحظ الزهور التي على جانب الطريق من ناحيتك وليست على الجانب الآخر؟

أنا أعلم تماماً عن الماء الذي يُفقد منك ولهذا الغرض غرست البذورعلى طول الطريق من جهتك حتى ترويها في طريق عودتك للمنزل، لذلك لمدة سنتين متواصلتين قطفت من هذه الزهور الجميلة لأزين بها منزلي، ما لم تكن أنت بما أنت فيه، وما كان لي أن أجد هذا الجمال يزين منزلي . عندما يهدي لك القدر ليمونة حامضة اجعل منها عصير ليمون لذيذ. والعبرة، أنّ الناس يخسرون معظم الفرص لأنها تأتيهم في صورة مشكلات.