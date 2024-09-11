حكمة جزائرية لإدارة مباراة ألمانيا والأرجنتين

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لـ”الفيفا”، اختيار الحكمة الجزائرية، فريال أسماء وهاب، لإدارة مواجهة ثمن نهائي كأس العالم للسيدات (فئة أقل 20 سنة).

وستدير الحكمة الجزائرية، فريال أسماء وهاب، المباراة بين ألمانيا و الأرجنتين، غدا الخميس. بداية من الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

للإشارة، سبق للحكمة فريال أسماء وهاب، أن أدارت مباراتي، فيجي أمام كندا و النمسا أمام اليابان. في مونديال السيدات لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها كولومبيا في الفترة بين 4 و13 سبتمبر الجاري.

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