حكمة في قافية

ذهب الشباب فما له من عودة.. وأتى المشيب فأين منه المهرب

ضيفٌ ألمَّ إليك لم تحفل به.. فَتَرى له أَسَفاً وَدَمْعاً يسْكُبُ

دَعْ عَنْكَ ما قَدْ فات في زَمَنِ الصِّبا.. واذكر ذنوبكَ وابكها يا مذنب

واخْشَ مناقَشَة الحِسَابِ فإِنَّه.. لا بدّ يحصي ما جنيت ويكتب

لم يَنْسَهُ المَلِكانِ حين نَسِيْتَه.. بَلْ أَثْبَتَاهُ وَأَنْتَ لاهٍ تَلْعَبُ

والروح فيك وديعة أودعتها.. سنردّها بالرغم منك وتسلب

وَغُرورُ دُنْياكَ التي تَسْعَى لها.. دارٌ حَقِيقَتُها متاعٌ يَذْهَبُ