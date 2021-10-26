إعــــلانات
المجتمع

حكمة

بقلم النهار أونلاين
حكمة
  • 7
  • 0

حكمة في قافية..

وبعض الصمت إرهاص.. لبركان سينفجر

وبعض الصمت توطئة.. لصبر بات يحتضرُ

وبعض الصمت تعبير.. عن الإيجاب مختصرُ

وبعض الصمت مبتدأ.. سيأتي بعده خبرٌ

وبعض الصمت خاتمة.. لقول ما له أثر

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا:

صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/vbScu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر