حكمة
بقلم النهار أونلاين
حكمة في قافية..
وبعض الصمت إرهاص.. لبركان سينفجر
وبعض الصمت توطئة.. لصبر بات يحتضرُ
وبعض الصمت تعبير.. عن الإيجاب مختصرُ
وبعض الصمت مبتدأ.. سيأتي بعده خبرٌ
وبعض الصمت خاتمة.. لقول ما له أثر
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