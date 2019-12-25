حكم إماراتي لإدارة قمة “العميد-الرجاء” بحضور تقنية “الفار”

كشف الإتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيُدير مواجهة الرجاء البيضاوي ومولودية الجزائر في منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الحكم الدولي الإماراتي “عادل النقبي” هو من سيُدير لقاء الذهاب المقرر بين الفريقين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يوم 04 جانفي 2020 بداية من 20:00.

وسيُساعد “النقبي” مواطنيه الحكمين المساعدين “أحمد سعد الراشدي” و”علي رشيد محمد النعيمي” بينما سيكون الحكم الرابع المصري “محمد معروف”.

وهذا وستُستعمل تقنية الفيديو لأول مرة بمناسبة هذا اللقاء الذي يدخل لحساب الدور الربع النهائي.