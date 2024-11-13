حكم إيفواري لإدارة مباراة المنتخب الوطني وغينيا الاستوائية

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم ايفواري، لإدارة مباراة المنتخب الوطني،ونظيره من غينيا الاستوائية، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتم اختيار الحكم الإيفواري ابراهيم كاليلو تراوري، لإدارة هذه المباراة بين المنتخب الوطني، ومضيفه منتخب غينيا الاستوائية.

وسيدير الإفواري تراوري، هذا اللقاء، حسب (و.أ.ج)، بمساعدة مواطنيه، أدو نغوه (مساعد اول)، ونوهو واتارا (مساعد ثاني)، بالإضافة بهيغيس ريشارد، كحكم رابع.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بمضيفه منتخب غينيا الاستوائية، والمقررة يوم غد الخميس، انطلاقا من الساعة (14:00)، تدخل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.