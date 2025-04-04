حكم ايفواري لإدارة مباراة العودة بين مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس

تعرف فريق مولودية الجزائر، على طاقم التحكيم الذي سدير مباراتهم المقبلة أمام مضيفهم أورلاندو بيراتس، برسم لقاء العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، عن تعيين الحكم الإيفواري ابراهيم خاليلو تراوري، كحكم رئيسي لهذه المباراة.

وسيدير الحكم الإيفواري تراوري، هذا للقاء، بمساعدة مواطنه أدو هيرمان، مساعد أول، والطوغولي جوناثان أهونتو، مساهد ثاني، بالإضافة لفرانكلين كبان، كحكم رابع.

وأوكلت لجنة التحكين التابعة لأ”الكاف”، مهمة غرفة “الفار” للموريتاني دحان بيدا، والكاميروني نوبو نغينو.

يذكر أ، مباراة العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بين مولودية الجزائر، وأورلاندو بيراتس، مقررة بوم الأربعاء 9 أفريل بجنوب إفريقيا.