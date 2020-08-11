حكم بإعدام مغني نيجيري بتهمة الإساءة إلى الرسول “محمد”

قضت محكمة إسلامية في ولاية “كانو” شمال نيجيريا، أمس الإثنين، بإعدام المغني يحيى شريف أمينو، لإدانته بالإساءة إلى النبي “محمد” في أغنية وزّعا عبر تطبيق “الواتساب”.

ووفق ما نقلته “روترز” فإن المغني “أمينو” وعمره 22 سنة، وزّع الأغنية المسيئة للنبي “محمد” في مارس الفارط، وهو من سكان مدينة “كانو”، أمامه 30 يوما للطعن في الحكم.

وتوجد في مدينة “كانو” شمال نيجيريا غالبية كبيرة من المسلمين ومحاكم شرعية ومدنية، كما قام سكان المدينة في وقت سابق بإحراق منزل المغني “أمينو” بسبب أغنيته المسيئة للرسول.

وقد اعترف المغني بالتهمة المتابع بها والمتمثلة في الإساءة والتجديف، والذي يعني السخرية من كلام الله وآياته والاستهزاء برسله وأنبيائهم وآخرهم محمد “صلى الله عليه وسلم”.