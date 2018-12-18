حكم بالترحيل وغرمات مالية في حق تونسيان تسببا في أحداث بوشبكة بتبسة

أدانت محكمة الجنح بتبسة شابين تونسيين بتسديد غرامات مالية لدخولهما أرض الوطن بطريقة غير قانونية والترحيل فوري من التراب الوطني.

وقد أصدرت المحكمة حكما في حق الشابين بتسديد غرامات مالية قدرت ب 20 ألف دج لكل منهما، مع ترحيلهما فورا من التراب الوطني نحو بلدهم عبر المركز الحدودي رأس العيون.

وتعود حيثيات القضية إلى تسلل شابين تونسيين مساء الأحد الماضي إلى التراب الوطني ونقلهما لبضاعة وأمتعة مهربة، ما استدعى توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الأمن الولائي.

و قد أعقب ذلك حركة احتجاجية بالمركز الحدودي بوشبكة ببلدية الحويجبات من طرف أقارب الموقوفين الذين رشقوا المركز بالحجارة، ما تسبب في تحطيم عديد المركبات وغلقه لمدة 5 ساعات.

ما استدعى تدخل السلطات المحلية عن الجانبين الجزائري والتونسي.