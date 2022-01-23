حكم جزائري لإدارة مباراة السنغال والرأس الأخضر

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي. الذي سيدير مباراة السنغال والرأس الأخضر في منافسة كأس افريقيا.

وأعلن أن المباراة ستجرى الثلاثاء بملعب “بافوسادام” التي سيديرها الحكم الجزائري لحلو بن دراهم.فيما سيكون الجزائري الاخر مهدي عبيد شارف مسؤولا عن تقنية “VAR”.

وأوضح “الكاف” أن كل من فيديريك إيميل من السيشل. ومحمدو يحيي من النيجر سيتكفلان بخط التماس. كما تم تعيين المصري محمود البنا زكرياء مصطفى. والتونسي خليل حساني مساعدين للجزائري في غرفة VAR.

يذكر. أن “كان” الكاميرون شهد تألق التحكيم الجزائري إلى حد الان.