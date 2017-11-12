عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف، لإدارة مباراة الذهاب من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2017.

وسيدير عبيد شارف لقاء الذهاب من نهائي هذه المنافسة التي سينشطها نادي سوبر سبور الجنوب إفريقي أمام تيبي مازمبي الكونغولي.

ووقع الإختيار على كل من الجزائري الآخر عبد الحق التشايلي، والغيني أبوبكر دومبيا، كحكمين مساعدين لعبيد شارف في هذا النهائي.

للذكر ستلعب هذه المباراة في الـ19 نوفمبر الجاري، بعاصمة الكونغو الديمقراطية، ليمومباشي، بينما تلعب مباراة العودة في الـ25 نوفمبر.