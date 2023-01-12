حكم جنوب افريقي لإدارة مباراة افتتاح “الشان” بين الجزائر وليبيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هوية الحكم الذي سيدير مباراة افتتاح الشان، والتي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الليبي.

وحسب “الفاف”، تم تعيين الحكم الجنوب إفريقي أبونغيل توم، لإدارة مباراة افتتاح الشان بين المنتخب المحلي الجزائري، ونظيره الليبي.

كما سيدير الحكم أبونغيل توم، هذا اللقاء بمساعدة كل من، ميريلاس دي أوليفيرا (أونغولا)، وكواسي بروبيي (غانا)، بالإضافة لسموال اويكوندا (روندا) كحكم رابع.

يذكر أن المباراة الافتتاحية لـ”الشان”، والتي ستجمع الخضر، بمنتخب ليبيا، مقررة هذا الجمعة بملعب “نيلسون مانديلا” على الساعة الثامنة ليلاً.